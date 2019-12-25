Посольство Украины возмутилось материалом "Би-би-си" о крушении Ан-26

По словам дипломатов из Киева, британские журналисты "забыли" отметить на карте, что Крым - украинская территория.

Посольство Украины в Великобритании возмутилось материалом "Би-би-си" о крушении военно-транспортного самолета Ан-26. Запись об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте дипломатической миссии.

Не можем поверить своим глазам. Хочется думать, что это просто ошибка, которую вскоре исправят посольство Украины в Британии

Дипломаты возмутились из-за того, что местный телеканал опубликовал статью, в которой журналисты проиллюстрировали материал картой. На ней Крым относился к России, а не Украине. Позже авторы статьи извинились за "некорректную" карту. На данный момент материал недоступен для просмотра.

Причины произошедшего с самолетом в Харьковской области неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти авиакатастрофа. Глава Минобороны Украины отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". СБУ заявили, что упавшим Ан-26 управлял опытный пилот. В Харьковской области перестали вести поиски пропавших после крушения самолета. Сейчас в живых после крушения остался один человек из 27 пассажиров, находившихся в воздушном судне. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине.





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