Посольство России выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу в Праге

Дипломаты направили запрос иностранным коллегам.

Посольство России выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу в Праге. Об этом "ТАССу" рассказал дипломат из России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По данным специалиста, в демонтаже объекта могла принимать участие

фирма Squire Patton Boggs. На соответствующий запрос дипломатической миссии иностранцы на данный момент не отреагировали.

На наши обращения вашингтонский офис фирмы не ответил. По всей видимости, им есть, что скрывать прокомментировал спикер

Напомним, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу снесен 3 апреля в округе Прага-6. В России считают этот акт вандализмом. Демонтаж архитектурной композиции вызвал недовольство президента Чехии. Глава Минобороны Сергей Шойгу призвал военных передать памятник Коневу Кремлю. Иностранные военные ответили, что объект находится в собственности властей столицы, поэтому они могут только отклонить данный запрос.

Памятник маршалу Коневу могут установить в Купчино.

Видео: YouTube / AP Archive