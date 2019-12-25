Вопрос о передаче памятника России решается на федеральном уровне.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что памятник маршалу Коневу могут установить в Купчино. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Предполагается, что памятник герою Великой Отечественной войны может появиться на Пражской улице. Отмечается, что на этой улице есть несколько десятков памятников, связанных с Великой Отечественной войной.

При этом окончательное решение не принято. Известно, что вопрос о передаче памятника России решается на федеральном уровне.

Напомним, что соответствующий памятник снесли в Чехии ещё в начале апреля.

Ранее мы сообщали о том, что циклонический вихрь принесет в Петербург холод и дождь.

Фото:википедия