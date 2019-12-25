Циклонический вихрь принесет в Петербург холод и дождь

Днем температура воздуха составит плюс 5-7 градусов.

Во вторник, 14 апреля, влияние на погоду в Петербурге окажет циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня горожан ждет облачная погода с редкими прояснениями. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 5-7 градусов, что является на 2-3 градуса меньше климатической нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-4 м/с. Местами порывы могут достигать 9 м/с. Не обойдется без осадков: пройдут кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что неделя в Петербурге начнется с сильного ветра и похолодания.

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