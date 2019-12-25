Неделя в Петербурге начнется с сильного ветра и похолодания

Днем воздух в городе на Неве прогреется до плюс 8-10 градусов.

В понедельник, 13 апреля, в Петербурге будет облачная погода. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Сегодня в городе на Неве ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 3-6 м/с. Местами порывы будут достигать 13 м/с. Днем воздух в Петербурге прогреется до плюс 8-10 градусов.

В ближайшие два дня в Северной столице также будет облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. По ночам столбики термометра будут уходить в минус, днем температура воздуха будет прогреваться не выше 5-7 градусов. По данным сервиса "Яндекс. Погода", к концу недели может похолодать до плюс 3 градусов.

Ранее мы писали, что теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавируса.

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