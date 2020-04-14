Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на снос памятника Коневу в Праге. Заявление он сделал во время пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.
- Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно, - сказал российский министр.
По мнению Лаврова, снос памятника советскому маршалу противоречит договорённостям между Россией и Чешской республикой. Заявления властей Чехии о том, что никакие договорённости нарушены не были, глава российского МИДа счёл лукавством.
Ранее Президент Чехии осудил снос памятника Коневу.
Видео: YouTube / AP Archive
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