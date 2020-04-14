"Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на снос памятника Коневу в Праге. Заявление он сделал во время пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате.

- Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно, - сказал российский министр.

По мнению Лаврова, снос памятника советскому маршалу противоречит договорённостям между Россией и Чешской республикой. Заявления властей Чехии о том, что никакие договорённости нарушены не были, глава российского МИДа счёл лукавством.

Ранее Президент Чехии осудил снос памятника Коневу.

Видео: YouTube / AP Archive