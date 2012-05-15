Обманутые дольщики Ленобласти получат ключи от квартир

"Десяткино 2.0" стал крупнейшим долгостроем региона.

Во вторник, 23 ноября, губернатор Ленинградской области встретился с депутатами Законодательного собрания региона. На совещании обсудили тему долгостроя "Десяткино 2.0".

Зампредседатель правительства области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский заявил, что все работы должны завершить в 2024 году. По его словам, в декабре проведут экспертизу, в первом квартале 2022 года Фонд разыграет соответствующие процедуры по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы. Свои квартиры наконец-то должны получить 1 600 дольщиков, из которых 7% – из Ленобласти. Отмечается, что "Десяткино 2.0" стал крупнейшим долгостроем в регионе.

В этом году квартиры получат также более 5 тысяч семей - это примерно 25% обманутых дольщиков. Дрозденко отметил, что число обманутых дольщиков сократится практически на треть.

В сентябре дольщики "Десяткино" вновь обратились к президенту. В недостроенном доме даже успели снять клип.

Фото: предоставлено читателем Piter.TV