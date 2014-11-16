Десятки владельцев квартир в Мурино могут остаться на улице из-за долгов застройщика

Речь идет о дольщиках ЖК "Тридевяткино царство".

40 собственников квартир в жилом комплексе "Тридевяткино царство" в Мурино могут остаться без своего жилья. Все потому что компания-застройщик "Унисто Петросталь" продавала недвижимость после того, как ее признали банкротом. Об этом стало известно из картотеки дел арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

"Унисто Петросталь" признали банкротом 1 октября 2018 года. Юридически, застройщик продавал недвижимость одним гражданам, имея долги перед другими.

Теоретически сделки, заключенные в течение трех последних лет (после того, как застройщика признали банкротом), можно оспорить в суде. В документах, направленных в суд, указаны конкретные квартиры, которые отчуждены после заявления о признании застройщика банкротом. Согласно выписке из ЕГРН, эта недвижимость "принадлежит на праве собственности ответчику".

Ранее мы писали, что ЖК "Десяткино 2.0" передали Фонду защиты прав дольщиков.

Фото: Piter.TV