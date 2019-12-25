Дольщики "Десяткино 2.0" вновь обратились к президенту

Владельцы квартир решили сделать обращение максимально заметным.

Дольщики ЖК "Десяткино 2.0" в Мурино вновь решили обратиться к президенту РФ с помощью граффити на долгострое. Представительница инициативной группы поделилась фотографиями с Piter.TV.

Граффити появилось 14-го сентября. Дольщики рассчитывают, что крупную запись увидят власти. Прошлое граффити, которое появилось еще в июле 2020-го года, было оперативно закрашено.

Помимо остановки строительства владельцы недовольны тем, что дом стоит без консервации, и нет откачки воды от фундамента.

В июле 2021-го года в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области сообщили о том, что по ЖК "Десяткино 2.0" ведется проектирование. В Ленобласти обещали решить вопрос со всеми долгостроями.

Фото: предоставлено читателем Piter.TV