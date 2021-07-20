Фонд защиты прав дольщиков решил судьбу 56 долгостроев в Ленобласти за полтора года

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленобласти подготовил поэтапный график работ по действующим объектам на 2021 год.

16 июля Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области был представлен поэтапный график работ по проблемным объектам жилищного строительства на 2021 год. В этом списке фигурируют 56 долгостроев, судьба которых прояснилась после передачи Фонду - и список еще будет пополняться.

За 18 месяцев областному Фонду защиты прав дольщиков для достройки были переданы 56 домов. Работы уже начались в ЖК "Шотландия", ЖК "Кирккоярви", ЖК "Елки Вилладж" в Скотном, ЖК "Щегловская усадьба", ЖК "Город Детства". На новое проектирование этих ЖК вместе с конкурсами по выбору подрядчиков ушло от 6 до 8 месяцев.

Сейчас продолжается работа над проектами "Рябинового сада" и "Янинского каскада", стройка ожидается ближе к осени. Только стартовало проектирование ЖК "Тридевяткино царство", ЖК "Десяткино 2.0", ЖК "Ванино" и других. До начала строительства также 6-8 месяцев.

Полный список можно посмотреть по ссылке.

Ранее власти Ленобласти заявили о намерении потратить 7,5 миллиардов на завершение жилищных долгостроев в ближайшие 5 лет.