ЖК "Галактика" достроили с помощью администрации Ленобласти

В регионе продолжают достраивать долгострои.

В Ленинградской области завершили девятый долгострой с начала текущего года. На этот раз достроили ЖК "Галактика" во Всеволожском районе. Проблемный дом в Новом Девяткино достроила компания ПИК по договоренности с правительством региона.

Комплекс рассчитан на 526 квартир, уже заключено 326 договоров долевого участия. Дом подключен ко всем инженерным коммуникациям, а в жилых помещениях проведена отделка. Застройщик уже подал заявление для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

ЖК должны были сдать в 2018 году, но "ГлавСтройКомплекс ЛО" обанкротилась в том же году, оставив объект готовым на 30%.

Всего с начала года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию девять "проблемных" домов жилых комплексов "Карат", "Землянино", "Сокол", "Материк" и "Дом на Коралловской", "Северный вальс" и "Галактика".

Ранее мы писали, что дольщики "Десяткино 2.0" вновь обратились к президенту.

Фото: Piter.tv