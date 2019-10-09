На Охтинском мысе "Газпром нефть" построит общественно-деловой комплекс

"Газпром нефть" построит на мысе комплекс высотой 28 метров. Он будет состоять из двух зданий и общественного парка с выходом на набережную Невы.

В Красногвардейском районе Петербурга на Охтинском мысе построят общественно-деловой центр ПАО "Газпром нефть". Госстройнадзор выдал на это разрешение. Информация появилась 15 сентября на официальном сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

"Газпром нефть" построит на мысе комплекс высотой 28 метров. Он будет состоять из двух зданий и общественного парка с выходом на набережную Невы. Проект "Хрустальный корабль" разработала японская компания Nikken Sekkei. Планируется, что большую часть займут выставочный и конференц-залы, рестораны, кафе, а также спортивный и медицинский центры. В остальной части комплекса создадут рабочее пространство для сотрудников "Газпром нефти". Здесь разместятся центры развития технологий и управления международными проектами.

Напомним, что музей под открытым небом на мысе появится по поручению Владимира Путина. Так он отреагировал на обращение петербургских градозащитников. Во время раскопок на мысе изучили культурные слои и сооружения эпох неолита, раннего металла, Средневековья и Нового времени, а также нашли остатки укреплений шведских крепостей Ландскроны и Ниеншанца. В итоге под музейную экспозицию выделили 1500 кв метров мыса.

Борьба за создание историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе продолжается уже не один год. Активисты уверены, что границы охраняемого объекта необходимо расширить. В то же время Газпром, которому принадлежит территория, намеревался возвести на этом месте современный комплекс для своих сотрудников, выделив под музейную площадку лишь небольшой участок.

Ранее ЗакС повторно отказался узнать у Беглова о судьбе Охтинского мыса. Инициатор запроса Борис Вишневский отметил, что конкретики пока нет. Позже Борис Пиотровский заявил, что на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона. Накануне Горсуд разрешил КГИОП не охранять Охтинский мыс.

Фото: Nikken Sekkei