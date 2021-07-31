Массовые демонстрации против обязательной вакцинации проходят во Франции

В Париже было заявлено четыре марша, за происходящим наблюдает полиция.

Массовые демонстрации против обязательной вакцинации и санитарных пропусков проходят в нескольких городах Франции, в том числе и в столице. В Париже было заявлено четыре марша, за происходящим наблюдает полиция, которой прибыло внушительное количество – порядка 3 тыс. служащих.

Причиной для выхода людей на улице стала инициативы главы государства Эммануэля Макрона. Президент Франции заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация для медработников и всех работающих в больницах. Кроме того, во Франции приняли законопроект о санитарных пропусках.

Начиная с августа, предусматривается введение санитарных пропусков с информацией о прививке от коронавируса, с отрицательным тестом на COVID-19 или с доказательством перенесенного заболевания в заведениях общественного питания, больницах и поликлиниках, самолетах и поездах.

Протесты антиваксеров на прошлой неделе проходили не только во Франции, но и в Австралии и Великобритании. После протестов в Лондоне четверо полицейских были ранены.

Видео: YouTube / AFP News Agency