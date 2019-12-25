Ограничения обусловлены ростом числа зараженных ковидом.

Во Франции ввели "санитарные пропуска" для входа в музеи и кинотеатры. Об этом рассказали представители местного издания BBC News. В СМИ уточнили, что новые ограничительные меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Пропуск можно будет получить в том случае, если человек вакцинировался или имеет отрицательный ПЦР-тест, а также если недавно переболел ковидом. В ближайшее время в законодательном органе политики обсудят вопрос того, стоит ли продлевать эту меру на август, а также распространять на заведения общепита и ТЦ.

Ранее французский министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 18 тысячах новых пациентов за сутки. На прошлой неделе количество новых инфицированных составляло менее 7 тысяч за день. Эксперт полагает, что "дельта"-штамм привел к большему росту случаев заражения, чем предыдущие варианты.

Премьер Франции спрогнозировал тяжелый период эпидемии COVID-19.

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