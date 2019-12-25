Премьер Франции спрогнозировал тяжелый период эпидемии COVID-19

Жан Кастекс сообщил политикам о необходимости введения новых жестких ограничительных мер.

Премьер-министр Франции спрогнозировал тяжелый период эпидемии COVID-19. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала BFMTV. В СМИ уточнили, что такое заявление чиновник сделал во время общения с парламентариями Национального собрания. Он встретился с депутатами правящей партии "Республика на марше". Эти переговоры велись за несколько часов до начала заседания в нижней палате законодательного органа. На нем политики должны будут обсудить вопрос ужесточения ограничительных мер по стране.

Нашу страну ожидает трудный период. Именно поэтому нам следует решительно действовать и принимать правильные решения. следует самым решительным образом пресекать существующий ряд практик, которые содействуют распространению вируса. Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Известно, что законопроект об усилении мер предусматривает крупные штрафы для руководства тех объектов, на которых нарушаются санитарно-эпидемиологические требования. Допускается увольнение медицинских работников, которые откажутся вакцинироваться. Глава Минздрава Оливье Веран призвал ускорить темпы вакцинации во Франции.

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