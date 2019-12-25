Во Франции возбудили дело из-за изображения Макрона в образе Гитлера

Автор карикатуры известен. Это местный активист.

Во Франции возбудили уголовное дело из-за изображения Эмманюэля Макрона в образе Адольфа Гитлера. Об этом рассказали местная радиостанция France Bleu со ссылкой на заявление прокуратуры города Тулон. Ранее карикатурное изображение главы государства в образе немецкого политика, развязавшего Вторую мировую войну, появилось на рекламном щите. Аналогичный фотомонтаж был размещен в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Рядом с Макроном была заметна фраза: "Подчинись. Сделай прививку".

Ситуацию взяла под контроль Служба безопасности правоохранительных органов Тулона. Региональная газета Var-Matin уточнила, что автором карикатуры является местный активист Мишель-Анж Флори. Мужчина известен подобными акциями. Своими плакатами он язвительно прокомментировал введение во Франции санитарных пропусков, а также обязательную вакцинацию для медицинских сотрудников.

Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков.

Фото: YouTube / News Update