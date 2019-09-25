Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков

Обязательная вакцинация распространится также на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация для медработников и всех работающих в больницах.

Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых… будет введена обязательная вакцинация без промедления, - сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что обязательная вакцинация распространится в том числе на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.

Вакцинацию эта категорию граждан обязана будет пройти до 15 сентября.

Учитывая развитие санитарной ситуации, безусловно, мы должны задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов. Но я делаю выбор доверять. И я официально призываю всех наших граждан, которые не прошли вакцинацию, вакцинироваться как можно скорее, - сказал Макрон.

Так, во Франции с августа в кафе, ресторанах, ТЦ, больницах, поездах и самолетах будет необходим санитарный пропуск,

По словам Макрона, с 21 июля при посещении культурных мероприятий, концертов фестивалей и так далее тоже будет необходим санитарный пропуск.

Видео: Youtube/FRANCE 24