Макрон пригрозил России последствиями в случае отказа от переговоров
Сегодня, 11:16
Он добавил, что Франция продолжит активно поддерживать Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России последствиями в случае отказа от переговоров. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам французского лидера, если Москва продолжит настаивать на своей позиции и откажется от переговорного процесса, ей  "придется за это расплачиваться". Также Макрон добавил, что Франция продолжит активно поддерживать Украину, чья энергетическая инфраструктура сильно пострадала в результате обстрелов.

Ранее в правительстве Франции ответили на вопрос о возможной отставке Макрона.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron

Теги: президент франции, россия, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

