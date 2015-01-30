Он добавил, что Франция продолжит активно поддерживать Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России последствиями в случае отказа от переговоров. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам французского лидера, если Москва продолжит настаивать на своей позиции и откажется от переговорного процесса, ей "придется за это расплачиваться". Также Макрон добавил, что Франция продолжит активно поддерживать Украину, чья энергетическая инфраструктура сильно пострадала в результате обстрелов.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron