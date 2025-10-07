Аврора Берже указала на важность работы президента в условиях нестабильности общества.

Французский президент Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку с занимаемой должности в условиях текущего политического кризиса в стране. Соответствующее заявление местным журналистам в эфире телеканала TF1 сделала исполняющая обязанности министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже. Ранее, в понедельник, 6 октября, премьер-министр Себастьян Лекорню на пресс-конференции объяснил, что подал прошение об отставке с рабочего места. Позже иностранный чиновник сказал, что исполнит поручение главы государства и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил Франции для того, чтобы попытаться сформировать новое национальное правительство. Накануне ряд статистических социологических исследований показывали мировой общественности, что отставку Эммануэля Макрона поддержало бы большинство граждан.

Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем... Этот вопрос не стоит. Аврора Берже, министр во Франции

Премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку.

