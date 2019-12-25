Премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку

Глава Елисейского дворца уже одобрил прошение.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту европейской республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Такое решение иностранный чиновник из Парижа принял в связи с острой критикой в своей адрес оппозиционных политиков. Его противники оказались недовольны список обновленного состава кабинета министров. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Le Figaro со ссылкой на официальное заявление Елисейского дворца. По данным СМ, глава государства уже принял отставку премьер-министра.

Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на должности руководителя французского кабинета министров оказался самым коротким за всю историю Пятой республики. Ранее рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства Франции принадлежал Мишелю Барнье. Последний ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев после своего назначения, которое произошло в декабре 2024 года.

Фото: pxhere.com