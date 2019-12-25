Французский президент Эмманюэль Макрон предлагает задерживать в море "на недели" танкеры так называемого теневого флота России для того, чтобы нарушить поставки нефти. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в рамках торжественного открытия саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. По словам политического лидера из Елисейского дворца, важно то, каким образом уничтожается бизнес-модель противника. Задержка в несколько дней или даже недель вынудит Москву по-другому организовать свои поставки, что снизит их эффективность.
Потому что эта модель была организована еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована. И я предлагаю в рамках "коалиции желающих", в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия.
Эмманюэль Макрон, глава Франции
В качестве положительно примера иностранный политик привел задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского морского порта в Индию. По его словам, такие меры позволяют союзникам убедиться в наличии у берегов страны судов "теневого флота", а также проверить, соответствуют ли эти корабли международным требованиям. Эмманюэль Макрон заметил, что судно двигалось под фальшивым флагом.
Во Франции более ста депутатов подписали проект об импичменте Макрона.
