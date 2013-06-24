Габриэль Атталь рассказал о санитарной обстановке в стране из-за ковида.

Во Франции началась четвертая волна коронавируса. Такое заявление во время брифинга в Елисейском дворце сделал официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Чиновник уточнил, что страна вступила в новый виток инфицирования с более высокими темпами заражения, чем это было ранее. В 80% случаев речь идет о пациентах с выявленным штаммом "дельта". Этот вариант коронавируса не обошел ни один регион Франции.

Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов. За неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое. Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования. Габриэль Атталь, официальный представитель кабмина Франции

В Елисейском дворце подчеркнули, что в южном департаменте Восточные Пиренеи продолжает ухудшаться санитарно-эпидемиологическая обстановка. Ковид распространяется на 345 человек на каждые 100 тысяч местного населения. Власти запретили работу заведений общепита в данном регионе после 23 часов вечера (00 часов по московскому времени).

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Видео: YouTube / LeHuffPost