Полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков

В стране проходит акция протеста против санитарных пропусков.

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против введения санитарных пропусков во Франции. Видео с места событий опубликовало французское информационное агентство AFP News Agency.

На кадрах видно, что участники акции начали закидывать полицейских стульями. Также известно, что хулиганы бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки и камни, несколько горожан напали на полицейского на мотоцикле , из-за чего тот был вынужден спасаться бегством. Сотрудники органов в ответ применили слезоточивый газ.

За последнюю неделю во Франции резко выросло число случаев заражения коронавирусом — с 1-2 тысяч за сутки до 19-20 тысяч. Общее число зараженных превысило 6 млн человек.

Видео: YouTube / AFP News Agency