Четверо полицейских были ранены в ходе COVID-протестов в Лондоне

Шесть демонстрантов были задержаны.

В ходе протестов против вакцинации и введения ковид-пропусков в столице Великобритании четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter начальник полиции Кэтрин Роупер.

По ее словам, было произведено шесть арестов по ряду преступлений. Кроме того, днем ранее был задержан участник протестов, который бросил бутылку в полицейских. Роупер отметила, что демонстрации в центре Лондона в настоящее завершились.

Напомним, власти отменили на территории Великобритании почти все ограничения, связанные с COVID-19: маски, социальную дистанцию, "удаленку". Однако была введена система ковид-пропусков, которые подтверждают наличие прививки, отрицательного ПЦР-теста или антител.

Ранее у здания телевизионного канала "Сигма ТВ" на Кипре произошли беспорядки из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Видео: Youtube/The Sun