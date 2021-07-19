На Кипре прошли беспорядки из-за мер по борьбе с COVID-19

Протестующие пошли на штурм здания телеканала "Сигма ТВ".

У здания телевизионного канала "Сигма ТВ" на Кипре произошли беспорядки из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба СМИ.

В протестах приняли участие около двух с половиной человек. Возле здания телеканала они поджигали машины и били витрины. Кроме того, протестующие проникли на первый этаж здания и начали ломать мебель.

Подлое нападение произошло на наш офис в воскресенье вечером. из сообщения "Сигма ТВ"

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Никто из работников телеканала не пострадал.

Протесты начались 18 июля возле президентского дворца. Присутствующие на акции выступали против введенных властями ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В частности протестующим не понравилось введение обязательной вакцинации и сертификатов безопасности для сдерживания коронавируса.

Ранее в Афинах прошли митинги против обязательной вакцинации работников в домах престарелых и в медицинских учреждениях.

Видедо: Twitter/Magmag77711777, Youtube/Cyprus Mail