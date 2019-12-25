Демонстрации также прошли в Салониках и других менее крупных населенных пунктах.

В Афинах прошли митинги против обязательной вакцинации работников в домах престарелых и в медицинских учреждениях. В столице Греции активисты выступили против инициативы правительства. Ранее о ней сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в обращении к нации. Чиновник рассказал, что обязательная вакцинация будет проведена для определенных категорий граждан в августе и сентябре. До конца лета посещать ночные клубы, бары, кинотеатры и театры сможет только вакцинированное население.

Протестующие собрались на главных улицах и площадях Синтагма и Омония в Афинах. При этом в стране резко растет число зараженных, а местные медики говорят о распространении штамма "Дельта". В общей сложности митинг посетили пять тысяч человек. Они держали в руках национальные флаги, иконы, кресты и транспаранты. Люди выкрикивали лозунги за свободу, отказа от шантажа и терроризма со стороны властей. Большинство из активистов не носили средства индивидуальной защиты.

Правоохранительные органы не вмешивались в происходящее, но контролировали ситуацию. Аналогичные протесты прошли и в Салониках.

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