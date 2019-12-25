Женщина тонула на острове Крит.

В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку. Об этом рассказали местные журналисты с общественного телеканала ERT. Известно, что инцидент произошел на Крите. Местный специалист помог 75-летней иностранке, которая постоянно проживает на острове. Женщина спустилась к воде, чтобы искупаться, но не справилась с сильным течением. Она не смогла самостоятельно выбраться на берег.

Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. сообщение греческого телеканала

Спасатель рассказал СМИ о том, что был удивлен ситуацией. В шутку он назвал россиянку своим лучшим клиентом. Он попросил ее больше не купаться в подобных условиях без разрешения спасательной службы.

В Греции вводят обязательную вакцинацию работников домов престарелых и медучреждений.

Фото: Pixabay.com