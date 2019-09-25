В Греции вводят обязательную вакцинацию работников домов престарелых и медучреждений

Обязательная вакцинация медиков в стране стартует с 1 сентября.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в понедельник, 12 июля, об обязательной вакцинации работников домов престарелых, а также медиков. Обращение премьер-министра транслировалось телеканалом ERT1.

Мицотакис подчеркнул, что власти и дальше будут принимать меры, чтобы вернуть жизнь в нормальное русло.

Именно поэтому сегодня я объявляю ряд правил, которые соответствуют нынешней ситуации, - сказал он.

По его словам, работники домов престарелых, которые не сделают прививку, с 16 августа будут отстранены от работы.

С 1 сентября распространяться обязательная вакцинация будет и на медработников.

Например, немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу все политические партии поддержать его без оговорок, - отметил Мицотакис.

Кроме того, в Греции с 16 июля и до конца лета кинотеатры, ночные клубы, бары и театры смогут посетить только вакцинированные граждане.

Видео: Youtube/Ο Πρωθυπουργός