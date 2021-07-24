Акции протеста против санитарных ограничений прошли в крупнейших городах Австралии

В мегаполисах Австралии прошли масштабные акции против санитарных ограничений, которые собрали тысячи человек. В ходе протестов несколько человек были арестованы.

По данным местной полиции, люди вышли на улицы Сиднея, выкрикивая антиправительственные лозунги и призывы избегать вакцинации. Поскольку акция была организована с нарушениями санитарных норм и правил, провести митинг собравшимся не дали. После предупреждения от полиции о возможных штрафах и арестах протестующие быстро покинули улицу.

В Мельбурне на улицы города вышли более 1,5 тыс. человек, прошла также в Мельбурне. Чтобы прекратить противоправные действия полиция применила слезоточивый газ против участников и арестовала шесть человек.

Видео: NSW Police Force