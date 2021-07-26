От коронавируса обязали привиться медработников, пожарных и ухаживающих за пожилыми.

Во Франции приняли законопроект о санитарных пропусках. Об этом информирует агентство "РИА Новости".

Начиная с августа, предусматривается введение санитарных пропусков с информацией о прививке от коронавируса, с отрицательным тестом на COVID-19 или с доказательством перенесенного заболевания в заведениях общественного питания, больницах и поликлиниках, самолетах и поездах.

Сообщается, что новый законопроект предполагает обязательную вакцинацию медицинских работников от COVID-19. Кроме того, прививаться от коронавируса обязаны пожарные и ухаживающие за пожилыми граждане Франции.

В первоначальной версии законопроекта было предусмотрено увольнение людей, которые не стали вакцинироваться от COVID-19 из-за своей профессии. Однако принято решение исключить этот пункт.

Отмечается, что санитарные пропуска для детей 12–17 лет начнут действовать с 30 сентября текущего года. Также, согласно законопроекту, подростки 16–17 лет смогут вакцинироваться самостоятельно, без согласия родителей.

Данные меры будут действовать до 15 ноября. Они могут быть продлены, если за это проголосует парламент Франции.

Ранее мы сообщали, что полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков.

Видео: BFM TV