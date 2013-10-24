Губернатор Петербурга рассказал об итогах рабочих совещаний в Москве

В список вошли семь пунктов.

На прошлой недели губернатор Петербурга Александр Беглов провел ряд встреч в столице России. Об итогах рабочих совещаний глава Северной столицы рассказал на своей странице ВКонтакте.

Петербург планирует получить от федерального центра деньги под 3,5% на 15 лет. Средства позволят ускорить строительство необходимых городу объектов, в том числе Шкиперской развязки ЗСД. Также Беглов обсудил в аппарате Правительства заявку города на поддержку из средств Фонда национального благосостояния. Город планируют закупить новые поезда метро для новых станций.

На совещаниях Беглов обсудил и строительство жилья в городе. Так, в этом году в Петербурге построено и введено 1,9 млн квадратных метров жилья.

Губернатор провел рабочую встречу и с заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой. По итогу: все школы и детские сады Петербурга готовы начать учебный год в очном формате. Школьные линейки 1 сентября состоятся на улице.

На прошлой неделе также Минздрав России поддержал проект создания перинатального центра в Калининском районе. Центр на базе родильного дома №17 будет рассчитан на 260 коек.

Беглов обсудил с руководством ВТБ развитие нового терминала Пулково. Партнеры приступили к обсуждению транспортной доступности аэропорта. В настоящее время обсуждается проект запуска скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково.

Кроме того, глава Северной столицы обсудил синхронизацию действий по развитию Петербургского транспортного узла с руководством РЖД. Город планирует построить и реконструировать 18 путепроводов над железной дорогой вместо переездов.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов