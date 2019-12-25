За 12 лет в Петербурге хотят построить 12 станций метро

Список согласован с КРТИ и Центром транспортного планирования.

В Петербурге разработали программу строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года. За 12 лет в городе должны появиться как минимум 12 станций. Об этом сообщил "Фонтанке" Владимир Маслак – гендиректор компании "Ленметрогипротранс", занимающейся разработкой документа по контракту за 15 млн рублей.

В список до 2032 года входят:

- три станции Лахтинско-Правобережной линии: "Театральная", "Горный институт" и Кудрово";

- шесть Красносельско-Калининской линии: "Путиловская", "Юго-Западная", "Заставска", "Броневая", "Боровая" и "Каретная";

- две станции Невско-Василеостровской линии: "Туристская" ("Яхтенная") и "Планерная";

- одна Фрунзенско-Приморской линии: "Шуваловский проспект".

Этот список был согласован с КРТИ и Центром транспортного планирования. По словам Маслака, строительство 12 станций за 12 лет можно назвать программой-минимум. Если сравнить этот список с программой развития метро, которую недавно город актуализировал, то можно увидеть, что все эти станции и так значились в планах до 2030 года. Однако из списка пропали станции "Коричневой" ветки: от "Казаковской" до "Сосновой Поляны".

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию со строительством метро заметно осложнило предбанкротное состояние компании АО "Метрострой". В городе создали новую компанию – "Метрострой Северной столицы", но для начала нужно решить множество технических вопросов.

Фото: Piter.TV