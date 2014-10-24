С начала года в Петербурге построили почти 2 млн "квадратов" жилья

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке составляет 156 тысяч рублей. На вторичном – 160 тысяч рублей.

В этом году в Петербурге построено и введено 1,9 млн квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба Смольного. Город выполнил план на 60%.

Всего в 2021 году власти намерены ввести 3 млн квадратных метров жилья. Такой минимум установило Петербургу Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В период 2020-2030 годов в Северной столице должно быть построено почти 32 млн квадратных метров жилья.

На сегодня в городе жилищное строительство ведут 145 компаний, из них 85 застройщиков работают с использованием счетов ЭСКРОУ. Они реализуют 164 проекта общей жилой площадью 5,4 млн квадратных метров.

Ранее мы писали, что россияне заинтересованы в покупке петербургских апартаментов.

Фото: Piter.tv