Эксперты: россияне заинтересованы в покупке петербургских апартаментов

В список городов попали Москва, Новосибирск, Пермь, Омск и Нижний Новгород.

Россияне заинтересованы в покупке петербургских апартаментов. К такому выводу пришли эксперты проекта Avenue Apart на Дыбенко.

В июле-августа этого года спрос на апартаменты в Петербурге среди россиян вырос на 26,88% по сравнению с показателями в июне-июле. Больше всего апартаментами Северной столицы интересуются москвичи – 66,73%. В июле-августа число запросов выросло на 28,34% по сравнению с периодом июнь-июль.

На втором месте расположен Нижний Новгород – 4,81%. При этом за месяц количество запросов выросло более чем в 4 раза (на 327%). Это самый резкий рост числа обращений в рамках указанного периода.

На третьем месте находится Новосибирск – 4.4%. За месяц спрос со стороны клиентов из этого сибирского города вырос на 26,47%.

Также петербургскими апартаментами интересуются жители Перми и Омска. А вот жителей Казани столичная недвижимость не особо интересует.

Ранее петербуржцы рассказали, в какой квартире они мечтают жить.

Фото: pexels.com