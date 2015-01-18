Петербуржцы рассказали, в какой квартире они мечтают жить

Большинство петербуржцев хотят выбрать просторную квартиру, в которой три и даже больше комнат.

В среду, 18 августа, сервис Яндекс.Недвижимость поделилась с Piter.tv результатами опроса петербуржцев, благодаря которым можно понять, в какой квартире горожане мечтают жить.

Большинство жителей Петербурга хотели бы жить в просторной квартире с двумя-тремя комнатами. Около 13% опрошенных хотели бы иметь в идеальной квартире одну комнату.

Отвечая на вопрос о важных параметрах жилья мечты, больше всего жителей отметили развитую инфраструктуру. Примерно 36% горожан обращают внимание на наличие парков, кафе, детских площадок в пешей доступности от дома. Для 23% петербуржцев важно, чтобы квартира была просторной. На третьем месте по популярности – наличие окон, выходящих на канал или Финский залив.

По словам аналитиков сервиса, за последний год горожане чаще искали себе квартиры для аренды, чем комнаты. Квартиры предпочитают в новостройках, а комнаты рассматривают в домах конца XVIII века.

В этом нет ничего удивительного – это, как правило, постройки с большими жилищными площадями, ставшие впоследствии коммунальными квартирами. Снять целиком такое пространство дорого, арендовать комнату – возможно. Тем более у таких квартир есть большое преимущество: они в основном располагаются в историческом центре города. Для студентов и тех, кто только приехал в Петербург на работу, это удобно. руководитель коммерческого департамента Яндекс.Недвижимости Евгений Белокуров

Большая часть респондентов отмечают, что хотели бы жить в тихом районе, только 13% хотели бы жить в историческом центре Петербурга.

Что касается оформления, то 26% опрошенных близок минимализм, чуть меньшую популярность набрали классический и скандинавский стили. Самым востребованным цветом стал белый, а также бежевый и серый. Самыми непопулярными цветами стали желтый и розовый. Любимыми элементами декора жители Северной столицы назвали подушки и пледы – 39%, живые цветы – 32%, а также картины – 29%.

Ранее мы писали, что каждый пятый специалист рабочих профессий задерживается на работе ради дополнительных выплат.

Фото: Pexels