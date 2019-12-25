Каждый пятый специалист рабочих профессий задерживается на работе ради дополнительных выплат

Многие работники утверждают, что задерживаются на работе из-за большого объема задач.

В среду, 18 августа, сервис для быстрого поиска работы и сотрудников VK Работа поделился с Piter.tv данными своего исследования, согласно которым две трети специалистов задерживаются на работе.

Несколько раз в неделю работают допоздна 33%, пару раз в месяц – 28%. Каждый день задерживаются на работе лишь 8%. Из всех участников опроса 44% сообщили, что остаются на работе сверхурочно из-за большого объема задач, а каждый пятый перерабатывает из-за доплат. Еще у 12% возможные переработки прописаны в трудовом договоре. Каждый десятый таким образом пытается ускорить продвижение по карьерной лестнице. Из всех респондентов 9% указали, что таким образом показывают, что нужны компании.

Работодатели часто поддерживают тех, кто задерживается на работе: 25% видят в этом вовлеченность сотрудников и готовы платить за сверхурочную работу, 22% считают, что так бизнес-процессы идут быстрее. Однако многие (49%) относятся к этому безразлично или принимают как само собой разумеющееся.

В то же время за переработку доплачивают только 38% руководителей, а каждая пятая компания поддерживает переработки, если пришлось задержаться непосредственно по просьбе начальника. Почти треть работодателей не платит за сверхурочную работу, так как им важен результат.

Также каждый пятый опрошенный заявил, что не жалеет времени на любимую работу, а каждый четвертый уверен, что переработки есть везде и жаловаться на них неправильно.

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