Петербург стал вторым в рейтинге регионов по количеству поклонников дач и огородов

Эксперты отмечают, что горожане часто упоминают о своей любви к даче в резюме.

В среду, 18 августа, аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter поделились с Piter.tv данными последнего исследования, согласно которым в Петербурге очень много поклонников дач и огородов.

Согласно данным, 60 000 соискателей со всей страны. Больше всего их в Москве (35%), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (8%), Краснодарском крае (3%) и в Республике Татарстан (2%). Так, в Петербурге более 7 тыс. человек упомянули в резюме свою любовь к даче.

Отмечается, что чаще всего огородом увлекаются соискатели из "Продаж", юристы, административный персонал, а также работники сферы строительства, логистики, сельского хозяйства. Дачники также ищут работу в сферах добычи сырья, спорта, консультирования, страхования и сервиса. Интересно, что мужчин среди соискателей-дачников больше, чем женщин – 53%. Любопытен и возрастной состав: 37% дачников – старше 46 лет, 30% - люди 36–45 лет, 24%–26–35 лет, 6% – младше 25 лет.

Ранее мы писали, что эксперты прокомментировали решение ограничить строительство жилья в подтопляемых зонах.

Фото: pexels