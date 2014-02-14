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Эксперты прокомментировали решение ограничить строительство жилья в подтопляемых зонах
Сегодня, 9:01
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Эксперты прокомментировали решение ограничить строительство жилья в подтопляемых зонах

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Для тех, кто не хочет переезжать из старых домов, могут предусмотреть страховку имущества.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали поручение Владимира Путина ограничить строительство нового жилья, а также проведение капитального ремонта в зонах постоянного подтопления.

Властям нужно будет проработать вопрос об обязательном страховании граждан, которые проживают в таких местах. 

Эксперты отметили, что инициатива выглядит логичной: зачем строить жилье, если оно потом разрушится? Старое жилье, находящееся в подтопляемых зонах, будет постепенно изыматься из жилого фонда, а граждан переселять в другие места. Для тех, кто переезжать не хочет, введут обязательное страхование. 

Накануне из-за сильного ливня в Керчи несколько улиц ушли под воду. 

Фото: ВК / Керчь

Теги: подтопления, строительство
Категории: Новости России, Лента новостей,

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