Эксперты прокомментировали решение ограничить строительство жилья в подтопляемых зонах

Для тех, кто не хочет переезжать из старых домов, могут предусмотреть страховку имущества.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали поручение Владимира Путина ограничить строительство нового жилья, а также проведение капитального ремонта в зонах постоянного подтопления.

Властям нужно будет проработать вопрос об обязательном страховании граждан, которые проживают в таких местах.

Эксперты отметили, что инициатива выглядит логичной: зачем строить жилье, если оно потом разрушится? Старое жилье, находящееся в подтопляемых зонах, будет постепенно изыматься из жилого фонда, а граждан переселять в другие места. Для тех, кто переезжать не хочет, введут обязательное страхование.

Накануне из-за сильного ливня в Керчи несколько улиц ушли под воду.

Фото: ВК / Керчь