Из-за сильного ливня в Керчи несколько улиц ушли под воду

Это уже второе сильное наводнение в Керчи за неделю.

Сильный дождь, который начался в Керчи в ночь на 16 августа, стал причиной подтоплений нескольких улиц населенного пункта. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со СМИ Алену Корзун.

По ее словам, из-за ливня было временно прекращено движение общественного транспорта по ряду улиц. Кроме того, сообщается о высоком уровне воды в реке, которая проходит через Керчь. Дворы некоторых частных домов также находятся под водой.

В настоящее время коммунальщики устраняют последствия сильных дождей. На данный момент дождь прекратился, однако синоптики заявляют о возможном граде и шквалистом ветре 16 августа на территории региона.

Это уже второе за неделю сильное наводнение в Керчи. Напомним, в ночь на 13 августа здесь прошли сильные ливни, из-за которых из берегов вышла река. Подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, а также некоторые частные участки с жилыми домами.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал о своем необычном телефонном звонке с президентом России Владимиром Путиным "по пояс в воде".

Видео: Вк/Керчь