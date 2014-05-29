Аксенов сообщил о разговоре с Путиным "по пояс в воде"

Российский лидер позвонил ему во время визита в затопленную Керчь.

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал о своем необычном телефонном звонке с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на онлайн-совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

По словам Аксенова, российский лидер позвонил ему, когда глава Крыма находился по пояс в воде при посещении Керчи.

Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского - Жени Дудник. Сергей Аксенов, глава Крыма

Речь идет о сильном дожде, который прошел в Керчи 12 августа. В результате непогоды за 24 часа в городе выпала двойная месячная норма осадков, вследствие чего несколько рек вышли из берегов, что привело к частичному затоплению зданий и объектов инфраструктуры.

Ранее на Кубани эвакуировали около тысячи детей из четырех лагерей из-за подтоплений.

Видео: kremlin.ru