Сейчас отдыхающие находятся в местах временного размещения.

На Кубани эвакуировали около тысячи детей из четырех лагерей из-за подтоплений. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального ГУ МЧС. Экстренные ведомства Краснодарского края вынуждены были эвакуировать отдыха.щих из трех муниципальных образований к 19 часам вечера 13 августа.

Детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района - детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник" пресс-служба ГУ МЧС

Эксперты напомнили , что в "Северянке" Темрюкского района были размещены 330 человек. На территории лагеря подтопило участок, но вода не зашла в корпуса. Сейчас дети находятся в безопасном месте. Из "Огонька" эвакуировано 332 ребенка, из "Лебяжьего берега" - 225 детей, из "Ровесника" - 45 детей направлены в среднюю школу села Ачуево. В общей сложности эвакуировано 932 ребенка.Для них организовано питание. В полиции уточнили, что в регионе проводятся мероприятия по ликвидации последствий подтоплений и эвакуация населения из опасных районов. В Instagram-аккаунте МВД РФ уточнили, что из лагеря "Огонек" также эвакуировали 50 сотрудников санатория.

В Керчи эвакуировали десять человек из подтопленного района.

Фото и видео: Insfatram / omvd_anapa

