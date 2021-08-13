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В Керчи эвакуировали десять человек из подтопленного района

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Из-за сильных наводнений в Керчи эвакуировали десять человек, включая четверых детей. Об этом сообщили на сайте администрации города. 

Горожан разместили в пунктах временного размещения на базе детской школы искусств. Власти города решают вопрос об их расселении в гостиницы и питании. 

Напомним, что накануне в Керчи прошли сильные ливни, из-за которых из берегов вышла река. Подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами

Видео: Telegram / LIFE SHOT

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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