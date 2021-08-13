В Керчи эвакуировали десять человек из подтопленного района

Из-за сильных наводнений в Керчи эвакуировали десять человек, включая четверых детей. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Горожан разместили в пунктах временного размещения на базе детской школы искусств. Власти города решают вопрос об их расселении в гостиницы и питании.

Напомним, что накануне в Керчи прошли сильные ливни, из-за которых из берегов вышла река. Подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами

Видео: Telegram / LIFE SHOT