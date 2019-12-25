В Петербурге школьные линейки 1 сентября состоятся на улице

Все образовательные учреждения готовы к новому учебному году.

В Петербурге школьные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Все образовательные учреждения учли рекомендации Роспотребнадзора. В новом учебному году при входе в школу всем учителям и учащимся будут измерять температуру, сохранится режим разобщения классов и групп детей, в столовую можно будет попасть по графику.

Многие школы и детские сады города обновились к новому учебному году. В некоторых образовательных учреждениях обновлены оборудования пищеблоков, медкабинетов, подготовили спортзалы и стадионы, заменили освещение. На обновление власти выделили 2,78 млрд рублей, на капитальный ремонт зданий – свыше 2,5 млрд рублей.

Также власти позаботились и о безопасности детей. Все образовательные учреждения обеспечены охраной частными охранными предприятиями, 91% – системами видеонаблюдения, 92% – системами контроля доступа. На обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в учреждениях образования было выделено соответственно 4,2 млрд и более 1 млрд рублей.

Более того, все школы и детские сады Петербурга готовы начать учебный год в очном формате.

Фото: Piter.tv