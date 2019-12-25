Все школы и детские сады Петербурга готовы начать учебный год в очном формате

Все школы и детские сады Петербурга готовы начать новый учебный год в очном формате, сообщает пресс-служба Смольного.
Здания школ и детских садов приняты всеми контролирующими организациями. Получены 100% паспортов готовности. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
В Петербурге работают 1977 образовательных учреждений, на подготовку к учебному году которых власти выделили 11,6 млрд рублей. Также в этом году планируют открыть ещё 11 школ. К учебному году готовы 551 тысяча школьников.
Всего в городе 1049 детских садов. Ещё 26 учреждений появятся уже в этом году. В новом учебном году в детский сад пойдут 293 тысячи малышей.
Более того, в новом учебном году школьники смогут учиться в смешанном формате. Родители и школьники вправе сами выбрать, в каком формате им учиться: очно или дистанционно.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все