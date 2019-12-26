В этом году в Петербурге появятся 26 новых детских садов

К 1 сентября свои двери откроют 15 детских садов.

До конца этого года в Петербурге появятся 26 новых детских садов на 3826 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

К 1 сентября свои двери откроют 15 детских садов из них на 2205 мест. Три детсада уже построены, еще восемь образовательных учреждений планируют достроить до конца года. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, власти должны обеспечить малышам возможность посещать детский сад.

Ранее стало известно, при каких условиях сотрудников детских садов допустят к работе.

Фото: Piter.tv