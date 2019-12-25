Стало известно, при каких условиях сотрудников детских садов допустят к работе

Сотрудники должны вакцинироваться от коронавируса или переболеть им.

Впереди новый учебный год, однако эпидемиологическая обстановка в городе по-прежнему напряженная. Ранее Piter.tv рассказывал, что студенты смогут учиться в очном формате только при наличии справки о прививке, в общежития вузов заселяют только с прививкой или медотводом. Эти условия касаются и сотрудников высших учебных заведений.

В каком формате начнут петербургские школьники точно на данный момент неизвестно. Известно лишь, что новый учебный год в школах Ленобласти начнется в очном формате.

В комитете по образованию Петербурга рассказали "Невским Новостям", при каких условиях сотрудников детских садов допустят к работе. Так, до 1 октября этого года не менее 80% сотрудников должны иметь при себе справку о прививке (хотя бы одним компонентом), либо QR-код о прохождении полного цикла вакцинации или получении однокомпонентной вакцины, либо QR-код о перенесенном коронавирусе. В ведомстве отметили, что эти показатели желательны, но необязательны.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в детсаду №55.

Фото: Piter.tv