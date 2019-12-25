Новый учебный год в школах Ленобласти начнется в очном формате

В школы региона 1 сентября пойдут около 180 тысяч детей.

1 сентября 2021 года начнется новый учебный сезон в школах Ленобласти - об основных особенностях второго школьного года в эпоху пандемии коронавируса 22 июля шла речь на заседании правительства Ленинградской области. Так, глава регионального комитета образования Сергей Тарасов отметил, что первый учебный день не обойдется без традиционных линеек, но их продолжительность сократится до 30 минут, и проводиться они будут на открытом воздухе по возрастам - по очереди для разных классов. Обучение начнется в очном формате.

На заседании также была озвучена статистика по количеству учебных заведений области: 815 муниципальных организаций и 74 государственных. 1 сентября в эти заведения пойдут 180 тысяч 634 детей, что на 6108 больше, чем в 2020 году. Одних только первоклассников в школах будет 21 996 - тоже на 1950 больше, нежели в прошлом году. На данный момент в области вакцинировано около 39% сотрудников системы образования.

До конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест.

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