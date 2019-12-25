До конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест

Также в 47 регионе появятся дополнительные 2,5 тысячи мест в 16 детских садах.

Власти Ленобласти создадут до конца 2021 года 4,5 тысячи мест в шести школах. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Также в 47 регионе появятся дополнительные 2,5 тысячи мест в 16 детских садах. В прошлом году к работе приступили 7 школ на 4 175 мест и 9 садиков на 1 590 мест.

Александр Дрозденко заявил, что в наиболее густонаселённых районах, примыкающих к Петербургу, появятся две школы и детский сад. В Кудрово откроется школа на 1000 мест, в Мурино – на 1175 мест. Также в Мурино уже осенью откроют детский сад.

На прошлой неделе в детском саду на проспекте Славы произошла вспышка сальмонеллеза.

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