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В детском саду на проспекте Славы произошла вспышка сальмонеллеза
Сегодня, 16:25
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В детском саду на проспекте Славы произошла вспышка сальмонеллеза

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Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили нарушения.

В детском саду №55 Фрунзенского района зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора.

Всего пострадало 14 детей, 2 из них находятся в больнице. 

Специалисты выявили нарушения технологии приготовления блюд, правил обработки сырого яйца и дезинфицирующих средств. На данный момент они отобрали пробы сырья, пищевой и готовой продукции, воды и смывы с объектов внешней среды, провели осмотр персонала и установили наблюдение за контактными лицами. 

Детский сад на проспекте Славы не работает с 15 июля. 

Ранее студенты отравились на базе в Ленобласти. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: детский сад, отравление, роспотребнадзор, сальмонеллез
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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