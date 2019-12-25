В детском саду на проспекте Славы произошла вспышка сальмонеллеза

В детском саду №55 Фрунзенского района зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора.
Всего пострадало 14 детей, 2 из них находятся в больнице.
Специалисты выявили нарушения технологии приготовления блюд, правил обработки сырого яйца и дезинфицирующих средств. На данный момент они отобрали пробы сырья, пищевой и готовой продукции, воды и смывы с объектов внешней среды, провели осмотр персонала и установили наблюдение за контактными лицами.
Детский сад на проспекте Славы не работает с 15 июля.
Ранее студенты отравились на базе в Ленобласти.
Фото: Яндекс.Карты
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