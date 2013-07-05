Детский сад на проспекте Славы не работает с 15 июля.

В Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в детсаду №55 на проспекте Славы. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения санитарно-эпидемических правил. После прокуроры отправили материалы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения технологии приготовления блюд, правил обработки сырого яйца и дезинфицирующих средств. Всего пострадало 14 детей, 2 из них находятся в больнице.

Также Роспотребнадзор проверяет детсад в Красносельском районе на туберкулёз.

Фото: Piter.tv