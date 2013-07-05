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В Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в детсаду №55
Вчера, 22:21
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В Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в детсаду №55

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Детский сад на проспекте Славы не работает с 15 июля.

В Петербурге возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в детсаду №55 на проспекте Славы. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 

В ходе проверки прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения санитарно-эпидемических правил. После прокуроры отправили материалы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). 

Ранее сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения технологии приготовления блюд, правил обработки сырого яйца и дезинфицирующих средств. Всего пострадало 14 детей, 2 из них находятся в больнице.

Также Роспотребнадзор проверяет детсад в Красносельском районе на туберкулёз.

Фото: Piter.tv

Теги: детский сад, прокуратура, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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